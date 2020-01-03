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Роналду и 5 футболистов Ливерпуля – L’Equipe назвал команду 2019 года

Французское издание L’Equipe назвал символическую сборную игроков 2019 года.

Ливерпуль - Брайтон Ван Дейк

В символической сборной по версии L’Equipe сразу пять футболистов представляют действующего обладателя Лиги чемпионов – Ливерпуль.

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Еще по два представителя в символической сборной из Барселоны и Ювентуса.

  • Вратарь: Алиссон (Ливерпуль)
  • Защитники: Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
  • Полузащитники: Фрэнки де Йонг (Аякс/Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Садио Мане (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона)
  • Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Криштиану Роналду (Ювентус).

Ранее УЕФА опубликовал символическую сборную отбора на Евро-2020.

Источник: L’Equipe

Фото: Getty Images

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