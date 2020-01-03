Французское издание L’Equipe назвал символическую сборную игроков 2019 года.

В символической сборной по версии L’Equipe сразу пять футболистов представляют действующего обладателя Лиги чемпионов – Ливерпуль.

Читайте: Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед

Еще по два представителя в символической сборной из Барселоны и Ювентуса.

Вратарь : Алиссон (Ливерпуль)

: Алиссон (Ливерпуль) Защитники : Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

: Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) Полузащитники : Фрэнки де Йонг (Аякс/Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Садио Мане (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона)

: Фрэнки де Йонг (Аякс/Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Садио Мане (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона) Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Криштиану Роналду (Ювентус).

Ранее УЕФА опубликовал символическую сборную отбора на Евро-2020.