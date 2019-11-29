Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую одиннадцатки лучших игроков квалификационного отбора на Евро-2020.
УЕФА опубликовала символическую сборную отбора на Евро-2020. В одиннадцатки попал голкипер сборной Украины Андрей Пятов.
В пяти матчах квалификации Пятов сумел сохранить свои ворота сухими. Сама же сборная Украины заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года.
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Символическая сборная квалификации Евро-2020:
- Голкипер: Андрей Пятов (Украина)
- Защитники: Рагнар Сигурдссон (Исландия), Мерих Демирал (Турция), Серхио Рамос (Испания)
- Полузащитники: Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Эран Захави (Израиль)
- Нападающие: Мэмфис Депай (Нидерланды), Харри Кейн (Англия), Рахим Стерлинг (Англия).
К слову, Андрей Шевченко вошел в топ-10 рейтинга лучших тренеров сборных 2019 года.