Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую одиннадцатки лучших игроков квалификационного отбора на Евро-2020.

УЕФА опубликовала символическую сборную отбора на Евро-2020. В одиннадцатки попал голкипер сборной Украины Андрей Пятов.

В пяти матчах квалификации Пятов сумел сохранить свои ворота сухими. Сама же сборная Украины заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года.

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Символическая сборная квалификации Евро-2020:

Голкипер : Андрей Пятов (Украина)

: Андрей Пятов (Украина) Защитники : Рагнар Сигурдссон (Исландия), Мерих Демирал (Турция), Серхио Рамос (Испания)

: Рагнар Сигурдссон (Исландия), Мерих Демирал (Турция), Серхио Рамос (Испания) Полузащитники : Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Эран Захави (Израиль)

: Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Эран Захави (Израиль) Нападающие: Мэмфис Депай (Нидерланды), Харри Кейн (Англия), Рахим Стерлинг (Англия).

К слову, Андрей Шевченко вошел в топ-10 рейтинга лучших тренеров сборных 2019 года.