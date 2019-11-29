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УЕФА включил Пятова в символическую сборную отбора на Евро-2020

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую одиннадцатки лучших игроков квалификационного отбора на Евро-2020.

Андрей Пятов

УЕФА опубликовала символическую сборную отбора на Евро-2020. В одиннадцатки попал голкипер сборной Украины Андрей Пятов.

В пяти матчах квалификации Пятов сумел сохранить свои ворота сухими. Сама же сборная Украины заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года.

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Символическая сборная квалификации Евро-2020:

  • Голкипер: Андрей Пятов (Украина)
  • Защитники: Рагнар Сигурдссон (Исландия), Мерих Демирал (Турция), Серхио Рамос (Испания)
  • Полузащитники: Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Эран Захави (Израиль)
  • Нападающие: Мэмфис Депай (Нидерланды), Харри Кейн (Англия), Рахим Стерлинг (Англия).

К слову, Андрей Шевченко вошел в топ-10 рейтинга лучших тренеров сборных 2019 года.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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