В Англии арестовали фанатов за гомофобные и расистские кричалки

Полиция арестовала троих болельщиков за гомофобные и расистские кричалки на матче 21-го тура английской Премьер-лиги Брайтон – Челси.

Во время матча между Брайтоном и Челси, который состоялся на стадионе Амекс, один из поклонников хозяев выкрикивал расовые кричалки в адрес игроков Челси.

Еще один поклонник Брайтона использовал гомофобные кричалки в сторону фанатов лондонского клуба.

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Третьим задержанным оказался поклонник Челси, который выкрикивал гомофобные оскорбления в адрес фанатов Брайтона.

Всех троих болельщиков стюарды вывели со стадиона еще во время матча, после чего их арестовала полиция. Теперь их ждут судебные разбирательства.

Напомним, ФИФА хочет пожизненно запретить посещение футбольных матчей лицам, которые проявляют расистское поведение на стадионах.

Источник: Brighton & Hove Albion