В Англії заарештували фанатів за гомофобні та расистські кричалки

Поліція заарештувала трьох уболівальників за гомофобні та расистські кричалки на матчі 21-го туру англійської Прем’єр-ліги Брайтон – Челсі.

Під час матчу між Брайтоном та Челсі, який відбувся на стадіоні Амекс, один з шанувальників господарів вигукував расові кричалки на адресу гравців Челсі.

Ще один шанувальник Брайтона використав гомофобні кричалки в бік фанатів лондонського клубу.

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Третім затриманим виявився шанувальник Челсі, який викрикував гомофобні образи на адресу фанатів Брайтона.

Усіх трьох уболівальників стюарди вивели зі стадіону ще під час матчу, після чого їх заарештувала поліція. Тепер на них чекають судові розгляди.

Нагадаємо, ФІФА хоче довічно заборонити відвідування футбольних матчів особам, які проявляють расистську поведінку на стадіонах.

Джерело: Brighton & Hove Albion