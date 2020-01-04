Французский футболист из клуба Генгама Натаэль Жюлан погиб в автокатастрофе.

23-летний нападающий клуба Генгама Натаэль Жюлан попал в ДТП, когда возвращался с тренировки.

В результате автокатастрофы Жюлан погиб.

Авария произошла на глазах одного из партнеров футболиста по команде, который ехал следом за ним.

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По его словам, Жюлан был в автомобиле один. Ему не удалось справиться с управлением, в результате чего автомобиль занесло.

Пока точная причина ДТП неизвестна.

– Клуб Генгам находится в трауре. Мы были очень расстроены, когда узнали о смерти нашего футболиста Натаэля Жюлана. Все работники клуба выражают глубокие соболезнования семье Натаэля, – сообщили в клубе.

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Источник: L’equipe

Фото: En Avant Guingamp