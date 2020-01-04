Французский футболист из клуба Генгама Натаэль Жюлан погиб в автокатастрофе.
23-летний нападающий клуба Генгама Натаэль Жюлан попал в ДТП, когда возвращался с тренировки.
В результате автокатастрофы Жюлан погиб.
Авария произошла на глазах одного из партнеров футболиста по команде, который ехал следом за ним.
Читайте: Умер бывший комиссионер НБА Стерн, который спас лигу от банкротства
По его словам, Жюлан был в автомобиле один. Ему не удалось справиться с управлением, в результате чего автомобиль занесло.
Пока точная причина ДТП неизвестна.
– Клуб Генгам находится в трауре. Мы были очень расстроены, когда узнали о смерти нашего футболиста Натаэля Жюлана. Все работники клуба выражают глубокие соболезнования семье Натаэля, – сообщили в клубе.
Факты ICTV также писали о том, что в возрасте 33 лет скончался казахстанский футболист Сергей Каримов.
Источник: L’equipe
Фото: En Avant Guingamp