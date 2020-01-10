В НХЛ вратарь Нэшвилла забросил шайбу через всю площадку

Вратарь Нэшвилл Предаторс Пекка Ринне забросил пятую шайбу в ворота Чикаго Блэкхоукс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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В конце третьего периода Ринне принял шайбу за своими воротами, прицелился и через всю площадку отправил ее в сетку ворот соперника, сделав счет 5:2.

Финн стал первым за шесть лет вратарем, который сумел отметился голом в матче НХЛ. Всего это достижением покорилось еще одиннадцати голкипера.

37-летний Ринне был признан звездой матча против Чикаго, отбив 29 бросков с 31.

Напомним, Канада победила Россию в финале чемпионата мира по хоккею.