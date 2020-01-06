В финале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла Россию.

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Чехии, сборная Канады обыграла Россию (4:3) и 18 раз в истории стала чемпионом мира.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором на 20-й минуте россияне забили две шайбы, а канадцы провели лишь одну результативную атаку.

В дебюте третьего периода россияне забросили третью шайбу. После этого канадцы отыграли одну шайбу, а через незначительный промежуток времени сравняли счет.

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Однако под конец поединка сборной Канады удалось забросить четвертую шайбу, которая стала решающей и принесла им чемпионский титул.

Хотя, на этом история не заканчивает, так как россияне изначально подумали, что победа за ним. Дело в том, что в прямой трансляции решающий матч показывал федеральный Первый канал, а на спортивном канале Матч-ТВ, где изначально значился в сетке финальный поединок ЧМ-2020, также решили транслировать победное противостояние России с Канадой (5:3), однако девятилетней давности.

Так, в сети разгорелись настоящие споры: одни осуждали сборную РФ, а другие ликовали победе.

Ранее Факты ICTV писали, что в хоккейной лиге Онтарио произошел жестокий эпизод – в матче между Ниагарой и Лондон Найтс форвард гостей во время борьбы за шайбу въехал коньком в ногу голкиперу хозяев Тайнану Такеру.