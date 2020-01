Кальяри принимал Милан в рамках 19-го тура Серии А. Встреча прошла на Сарденья Арена в Кальяри и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет в матче в начале второго тайма открыл форвард россонери Рафаэль Леау после ассист от Самуэля Кастильехо.

На 64-й минуте Златан Ибрагимович удвоил преимущество Милана. Швед первым касанием замкнул прострел слева от Тео Эрнандеса.

Zlatan Ibrahimovic has scored his first goal after return to #Milan.#StatsInSport #zlatanibrahimovic pic.twitter.com/4GtR8jiURq

— Stats In Sport (@statsinsport1) January 11, 2020