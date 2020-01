Кальярі приймав Мілан в рамках 19-го туру Серії А. Зустріч пройшла на Сарденья Арена у Кальярі і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на початку другого тайму відкрив форвард россонері Рафаель Леау після асисту від Самуеля Кастільєхо.

На 64-й хвилині Златан Ібрагімович подвоїв перевагу Мілана. Швед першим дотиком замкнув простріл зліва від Тео Ернандеса.

Zlatan Ibrahimovic has scored his first goal after return to #Milan.#StatsInSport #zlatanibrahimovic pic.twitter.com/4GtR8jiURq

