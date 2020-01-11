Кальярі приймав Мілан в рамках 19-го туру Серії А. Зустріч пройшла на Сарденья Арена у Кальярі і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.
Рахунок у матчі на початку другого тайму відкрив форвард россонері Рафаель Леау після асисту від Самуеля Кастільєхо.
Leao’s goal pic.twitter.com/Zrcb5zsur7
— SS (@semo33x) January 11, 2020
На 64-й хвилині Златан Ібрагімович подвоїв перевагу Мілана. Швед першим дотиком замкнув простріл зліва від Тео Ернандеса.
Zlatan Ibrahimovic has scored his first goal after return to #Milan.#StatsInSport #zlatanibrahimovic pic.twitter.com/4GtR8jiURq
— Stats In Sport (@statsinsport1) January 11, 2020
Для 38-річного Златана це перший гол за Мілан після повернення.
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Таким чином Кальярі (29) посідає шосту сходинку у турнірній таблиці, а Мілан (25) йде восьмим.
Нагадаємо, у грудні 2019 року Мілан оголосив про перехід у свій стан шведського форварда Златана Ібрагімовича.
Фото: AC Milan