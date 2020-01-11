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Факти / Спорт

Гол Ібрагімовича допоміг Мілану обіграти Кальярі у Серії А

Кальярі приймав Мілан в рамках 19-го туру Серії А. Зустріч пройшла на Сарденья Арена у Кальярі і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на початку другого тайму відкрив форвард россонері Рафаель Леау після асисту від Самуеля Кастільєхо.

На 64-й хвилині Златан Ібрагімович подвоїв перевагу Мілана. Швед першим дотиком замкнув простріл зліва від Тео Ернандеса.

Для 38-річного Златана це перший гол за Мілан після повернення.

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Таким чином Кальярі (29) посідає шосту сходинку у турнірній таблиці, а Мілан (25) йде восьмим.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Мілан оголосив про перехід у свій стан шведського форварда Златана Ібрагімовича.

Фото: AC Milan

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