Алиссон расплакался во время обряда крещения Фирмино

Форвард сборной Бразилии и Ливерпуля Роберто Фирмино прошел обряд крещения.

На нем присутствовали некоторые члены семьи бразильца, а также одноклубник Алиссон Бекер. Голкипер принял непосредственное участие в церемонии крещения своего друга, после чего не сдержал слез, как и жена Фирмино Лариса.

— Мой самый титул – твоя любовь, Иисус, – написал 28-летний футболист, выложив видеоролик с церемонии.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Roberto Firmino (@roberto_firmino) 15 Січ 2020 р. о 6:58 PST

В 2019 году Фирмино вместе с Ливерпулем выиграл три турнира – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Со сборной Бразилии он стал победителем Копа Америка 2019.

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Напомним, в ноябре 2019 экс-футболист Ливерпуля Филиппе Коутиньо крестился в собственной ванной.

Фото: Roberto Firmino