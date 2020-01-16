УЕФА изменил схему команды, чтобы впихнуть Роналду в сборную года

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду проиграл в голосовании болельщиков за своей позицией на команду года по версии УЕФА.

Поэтому организация решила изменить схему команды на непопулярную 4-2-4 ради португальской звезды.

В голосовании приняло участие 2 млн болельщиков, которые поместили Роналду на четвертое место после Лионеля Месси, Садио Мане и Роберта Левандовски.

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Чтобы Роналду попал в символическую сборную года УЕФА убрал из команды одного из полузащитников. Скорее всего, это был хавбек Челси Н’Голо Канте.

В предыдущие годы фанаты выбирали две схемы: в пяти из шести последних лет это было 4-3-3, а в 2017 году была использована схема 4-4-2.

Напомним, в сборную года по версии УЕФА попало пять футболистов Ливерпуля.