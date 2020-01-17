Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA

Вторая ракетка Украины, 19-летняя Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира WTA престижной серии Premier в Австралии с призовым фондом почти $783 тыс.

В 1/2 финала Ястремская (№24 в рейтинга WTA) в двух сетах за 1 час 45 минут обыграла Арину Соболенко из Беларуси (№12 в WTA) – 6:4, 7:6 (7:4).

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– Это была третья встреча соперниц. Две предыдущие (в 2017-м и в 2019-м) выиграла наша соотечественница, – сообщает ФТУ.

Соперница украинки в финале, который состоится 18 января, станет известна сегодня после поединка австралийки Эшли Барти и американки Даниэль Роуз Коллинс.

К слову, в первом круге турнира Australian Open 2020 Даяна Ястремская сойдется с теннисисткой, которая пройдет квалификацию. Матчи первого круга стартуют 20 января, турнир продлится до 2 февраля.

Напомним, на Australian Open 2020 в Мельбурне вынуждены были прервать матчи квалификации из-за смога от лесных пожаров.