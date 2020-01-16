В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки турнира серии Grand Slam – Australian Open 2020.

В этом розыгрыше в основной сетке соревнований сыграют пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

В первом круге первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с британкой Кэти Бултер, Екатерина Козлова сыграет с австралийкой Присциллой Хон, Екатерине Бондаренко выпала хозяйка корта Арина Родионова, Даяна Ястремская сойдется с теннисисткой, которая пройдет квалификацию.

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А вот худший жребий выпал Леси Цуренко. Уже в первом круге она встретится с первым номером мирового рейтинга Эшли Барти.















Жеребьевка Australian Open 2020: украинки узнали соперниц в основной сетке / 4 фотографии

Интересно, что в случае успешного прохода в четвертьфинале Свитолина может встретиться со вторым номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой, а Даяна Ястремская с третьим номером – японкой Наоми Осакой.

Матчи первого круга стартуют 20 января. Australian Open 2020 продлится до 2 февраля.

Напомним, первая ракетка мира в парном разряде попался на допинге и пропустит Australian Open.