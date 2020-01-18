PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Фотку с нами сделаете? Патрульные остановили Усика из-за Lexus

Украинского боксера Александра Усика остановили киевские патрульные, когда он ехал за рулем.

Полицейский попросил Усика показать документы, и спросил, как у него дела.

Читайте: Усик впервые вошел в топ-5 рейтинга супертяжей WBC

– Можете объяснить, почему меня остановили? – спросил боксер.

По словам полицейского, Усик не нарушил правила дорожного движения. Его остановили из-за Lexus, который чаще всего подвергается угону.

Также он попросил боксера сфотографироваться.

Напомним, в октябре Усик отправился в один из ресторанов Чикаго праздновать первую победу в супертяжелом весе. Там его ожидали поклонники, которые решили поздравить спортсмена с победой. Они начали петь гимн Украины, а Усик не остался в стороне и присоединился к исполнению.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка