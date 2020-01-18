Фотку с нами сделаете? Патрульные остановили Усика из-за Lexus

Украинского боксера Александра Усика остановили киевские патрульные, когда он ехал за рулем.
Полицейский попросил Усика показать документы, и спросил, как у него дела.
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– Можете объяснить, почему меня остановили? – спросил боксер.
По словам полицейского, Усик не нарушил правила дорожного движения. Его остановили из-за Lexus, который чаще всего подвергается угону.
Также он попросил боксера сфотографироваться.
Напомним, в октябре Усик отправился в один из ресторанов Чикаго праздновать первую победу в супертяжелом весе. Там его ожидали поклонники, которые решили поздравить спортсмена с победой. Они начали петь гимн Украины, а Усик не остался в стороне и присоединился к исполнению.
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