Фотку с нами сделаете? Патрульные остановили Усика из-за Lexus

Украинского боксера Александра Усика остановили киевские патрульные, когда он ехал за рулем.

Полицейский попросил Усика показать документы, и спросил, как у него дела.

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– Можете объяснить, почему меня остановили? – спросил боксер.

По словам полицейского, Усик не нарушил правила дорожного движения. Его остановили из-за Lexus, который чаще всего подвергается угону.

Также он попросил боксера сфотографироваться.



Напомним, в октябре Усик отправился в один из ресторанов Чикаго праздновать первую победу в супертяжелом весе. Там его ожидали поклонники, которые решили поздравить спортсмена с победой. Они начали петь гимн Украины, а Усик не остался в стороне и присоединился к исполнению.