Фотку з нами зробите? Патрульні зупинили Усика через Lexus

Українського боксера Олександра Усика зупинили київські патрульні, коли він їхав за кермом.

Поліцейський попросив Усика показати документи, і запитав, як у нього справи.

Читайте: Усик вперше увійшов до топ-5 рейтингу супертяжів WBC

– Можете пояснити, чому мене зупинили? – запитав боксер.

За словами поліцейського, Усик не порушив правила дорожнього руху. Його зупинили через Lexus, який найчастіше піддається угону.

Також він попросив боксера сфотографуватися.



Нагадаємо, в жовтні Усик відправився в один з ресторанів Чикаго святкувати першу перемогу в суперважкій вазі. Там його чекали шанувальники, які вирішили привітати спортсмена з перемогою. Вони почали співати гімн України, а Усик не залишився осторонь і приєднався до виконання.