Видео случайного поцелуя Роналду и Дибалы стало вирусным

В матче 20-го тура Серии А Ювентус на своем поле принимал Парму. Встреча закончилась победой подопечных Маурицио Сарре со счетом 2:1. Автором дубля в составе бьянконери стал португальский форвард Криштиану Роналду.
Второй гол Роналду забил после ассиста от Пауло Дибалы, после чего обнимаясь с аргентинцем побежал праздновать взятие ворот к угловому флажку.
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В один из моментов футболисты повернули головы по направлению друг к другу, в результате чего между ними вышло некое подобие поцелуя.
Видео и фото эпизода мгновенно стало популярным в соцсетях.
— Dybala & Cristiano Ronaldo #JuveParma pic.twitter.com/FjaR6B3HMq
— insta: @jaivanfutoficial (@JaivanFUT) January 20, 2020
Криштиану Роналду стал первым игроком Ювентуса с 2005 года, которому удалось отличиться в семи подряд матчах Серии А. Ранее Давид Трезеге отличился за туринский клуб в девяти подряд матчах чемпионата Италии.
Ранее Факты ICTV писали, что футболист Динамо Денис Попов после дебютного гола в УПЛ поцеловал в нос Беньямина Вербича.