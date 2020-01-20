Видео случайного поцелуя Роналду и Дибалы стало вирусным

В матче 20-го тура Серии А Ювентус на своем поле принимал Парму. Встреча закончилась победой подопечных Маурицио Сарре со счетом 2:1. Автором дубля в составе бьянконери стал португальский форвард Криштиану Роналду.

Второй гол Роналду забил после ассиста от Пауло Дибалы, после чего обнимаясь с аргентинцем побежал праздновать взятие ворот к угловому флажку.

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В один из моментов футболисты повернули головы по направлению друг к другу, в результате чего между ними вышло некое подобие поцелуя.

Видео и фото эпизода мгновенно стало популярным в соцсетях.

Криштиану Роналду стал первым игроком Ювентуса с 2005 года, которому удалось отличиться в семи подряд матчах Серии А. Ранее Давид Трезеге отличился за туринский клуб в девяти подряд матчах чемпионата Италии.

Ранее Факты ICTV писали, что футболист Динамо Денис Попов после дебютного гола в УПЛ поцеловал в нос Беньямина Вербича.