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Факты / Спорт

Лацио оштрафует своих фанатов на €50 тыс. за нацистские приветствия

Владелец итальянского Лацио Клаудио Лотито решил наказать фанатов команды за нацистские приветствия в игре против французского Ренна в Лиге Европы, за которые УЕФА наказал римский клуб матчем без зрителем против Селтике в ЛЕ.

Клуб отправил письма виновным, чьи лица смогли установить. Болельщиков сообщили о штрафе в размере €50 тыс. и трехматчевом запрете на посещение домашних игр команды.

— Поскольку ответственность за вред, причиненный клуба несут только болельщики, чьи лица были установлены, мы предлагаем вам связаться с нами, чтобы вы могли выбрать подходящий способ оплаты для возмещения ущерба Лацио, – говорится в отрывке письма.

Lazio, Lotito chiede i danni ai tifosi: «Per i cori e i saluti romani ci dovete 50.000 euro»

За подобное поведение фанатов римского клуба уже не первый раз штрафуют.

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В Серии А Лацио занимает третье место, отставая от второго Интера на два пункта, но имея еще одну игру в запасе.

Также перед матчем против Селтика фанаты Лацио прошлись маршем по Глазго, отдавая нацистские приветствия.

Источник: Corriere dello Sport

Фото: Dreamstime

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