Лацио отпраздновал победу в Суперкубке Италии с помощью табло для замен

Футболисты Лацио чрезвычайно эмоционально отпраздновали победу над Ювентусом в Суперкубке Италии.

Лацио стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв в матче туринский Ювентус со счетом 3:1. Это уже пятый трофей Суперкубка для римлян.

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После матча футболисты Лацио притащили в раздевалку электронное табло для замен и выставили на нем счет победного для себя матча – 1:3. При этом футболисты танцевали и скандировали победные песни.

Видео празднования опубликовал игрок Лацио Фелипе Кайседо.

Senza parole !!! E festa @OfficialSSLazio pic.twitter.com/f4hfR2cnDe — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) December 22, 2019

Между тем в 17-м туре Серии А Аталанта на своем поле разгромила Милан.