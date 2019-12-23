PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Лацио отпраздновал победу в Суперкубке Италии с помощью табло для замен

Футболисты Лацио чрезвычайно эмоционально отпраздновали победу над Ювентусом в Суперкубке Италии.

Лацио выиграл Суперкубок Италии

Лацио стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв в матче туринский Ювентус со счетом 3:1. Это уже пятый трофей Суперкубка для римлян.

Читайте: Ливерпуль впервые выиграл Клубный чемпионат мира

После матча футболисты Лацио притащили в раздевалку электронное табло для замен и выставили на нем счет победного для себя матча – 1:3. При этом футболисты танцевали и скандировали победные песни.

Видео празднования опубликовал игрок Лацио Фелипе Кайседо.

Между тем в 17-м туре Серии А Аталанта на своем поле разгромила Милан.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рождественская вечеринка Ювентуса
Роналду выделился на рождественской вечеринке Ювентуса
Криштиану Роналду в Ювентусе
Роналду установил уникальный рекорд топ-5 лиг Европы
Байер Ювентус
Байер — Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Шахтер
Шахтер попал в компанию в Ливерпуль среди непобедимых команд
Криштиану Роналду
Роналду просидел в машине почти всю церемонию вручения наград Серии А
Ювентус форма
Ювентус потерял очки в матче с Сассуоло
Ювентус Атлетико
Ювентус — Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль
УЕФА запустил голосование за Команду года-2019
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка