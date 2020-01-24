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Факты / Спорт

32-летний футболист хранил девственность до брака и женился на Мисс Вселенная-2017

Бывший игрок в американский футбол Тим Тибоу, выступавший в НФЛ за клубы Нью-Йорк Джетс и Денвер Бронскос, женился на обладательницей титула Мисс Вселенная-2017 Деми-Лей Нель-Петерс.

Тим встречался с Деми-Лей два года прежде чем сделать предложение. О помолвке с Деми-Лей 32-летний спортсмен объявил 10 января на своей странице в Instagram, а через десять дней состоялась сама церемония.

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Свадьбу футболист и модель сыграли на родине Нель-Петерс в Южно-Африканской республике.

 

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Допис, поширений Tim Tebow (@timtebow)

Тибоу известен тем, что дал обещание не заниматься сексом до свадьбы, ведь является убежденным христианином.

Когда Тим играл на юношеском уровне в 2007 году, то был признан лучшим квотербэком года.

 

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Допис, поширений Demi-Leigh Tebow (@demileighnp)

Деми-Лей Нель-Петерс – 24 года и она является второй победительницей конкурса Мисс Вселенная из ЮАР в истории после Маргарет Гардинер, которая выиграла конкурс в 1978 году.

Ранее Факты ICTV писали, что форвард ПСЖ Неймар закрутил роман с 21-летней российской моделью и актрисой реалити-шоу Екатериной Сафаровой.

Фото: Tim Tebow

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