32-летний футболист хранил девственность до брака и женился на Мисс Вселенная-2017

Бывший игрок в американский футбол Тим Тибоу, выступавший в НФЛ за клубы Нью-Йорк Джетс и Денвер Бронскос, женился на обладательницей титула Мисс Вселенная-2017 Деми-Лей Нель-Петерс.

Тим встречался с Деми-Лей два года прежде чем сделать предложение. О помолвке с Деми-Лей 32-летний спортсмен объявил 10 января на своей странице в Instagram, а через десять дней состоялась сама церемония.

Читайте: Гоняет на грузовиках наравне с мужчинами: участница Мисс Вселенная стала раллисткой

Свадьбу футболист и модель сыграли на родине Нель-Петерс в Южно-Африканской республике.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tim Tebow (@timtebow) 22 Січ 2020 р. о 4:11 PST

Тибоу известен тем, что дал обещание не заниматься сексом до свадьбы, ведь является убежденным христианином.

Когда Тим играл на юношеском уровне в 2007 году, то был признан лучшим квотербэком года.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Demi-Leigh Tebow (@demileighnp) 18 Січ 2020 р. о 6:05 PST

Деми-Лей Нель-Петерс – 24 года и она является второй победительницей конкурса Мисс Вселенная из ЮАР в истории после Маргарет Гардинер, которая выиграла конкурс в 1978 году.

Ранее Факты ICTV писали, что форвард ПСЖ Неймар закрутил роман с 21-летней российской моделью и актрисой реалити-шоу Екатериной Сафаровой.

Фото: Tim Tebow