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Факти / Спорт

32-річний футболіст беріг цноту до шлюбу і одружився з Міс Всесвіт-2017

Колишній гравець в американський футбол Тім Тібоу, який виступав в НФЛ за клуби Нью-Йорк Джетс та Денвер Бронскос, одружився з володаркою титулу Міс Всесвіт-2017 Демі-Лей Нель-Петерс.

Тім зустрічався з Демі-Лей два роки перш ніж зробити пропозицію. Про заручини з Демі-Лей 32-річний спортсмен оголосив 10 січня на своїй сторінці в Instagram, а через десять днів відбулася сама церемонія.

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Весілля футболіст та модель зіграли на батьківщині Нель-Петерс в Південно-Африканській республіці.

 

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Допис, поширений Tim Tebow (@timtebow)

Тібоу відомий тим, що дав обіцянку не займатися сексом до весілля, адже є переконаним християнином.

Коли Тім грав на юнацькому рівні у 2007 році, то був визнаний найкращим квотербеком року.

 

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Допис, поширений Demi-Leigh Tebow (@demileighnp)

Демі-Лей Нель-Петерс – 24 роки і вона є другою переможницею конкурсу Міс Всесвіт з ПАР в історії після Маргарет Гардінер, яка виграла конкурс в 1978 році.

Раніше Факти ICTV писали, що форвард ПСЖ Неймар закрутив роман з 21-річною російською моделлю і актрисою реаліті-шоу Катериною Сафаровою.

Фото: Tim Tebow

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