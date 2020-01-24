32-річний футболіст беріг цноту до шлюбу і одружився з Міс Всесвіт-2017

Колишній гравець в американський футбол Тім Тібоу, який виступав в НФЛ за клуби Нью-Йорк Джетс та Денвер Бронскос, одружився з володаркою титулу Міс Всесвіт-2017 Демі-Лей Нель-Петерс.

Тім зустрічався з Демі-Лей два роки перш ніж зробити пропозицію. Про заручини з Демі-Лей 32-річний спортсмен оголосив 10 січня на своїй сторінці в Instagram, а через десять днів відбулася сама церемонія.

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Весілля футболіст та модель зіграли на батьківщині Нель-Петерс в Південно-Африканській республіці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tim Tebow (@timtebow) 22 Січ 2020 р. о 4:11 PST

Тібоу відомий тим, що дав обіцянку не займатися сексом до весілля, адже є переконаним християнином.

Коли Тім грав на юнацькому рівні у 2007 році, то був визнаний найкращим квотербеком року.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Demi-Leigh Tebow (@demileighnp) 18 Січ 2020 р. о 6:05 PST

Демі-Лей Нель-Петерс – 24 роки і вона є другою переможницею конкурсу Міс Всесвіт з ПАР в історії після Маргарет Гардінер, яка виграла конкурс в 1978 році.

Раніше Факти ICTV писали, що форвард ПСЖ Неймар закрутив роман з 21-річною російською моделлю і актрисою реаліті-шоу Катериною Сафаровою.

Фото: Tim Tebow