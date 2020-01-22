Гоняет на грузовиках наравне с мужчинами: участница Мисс Вселенная стала раллисткой

Польская модель Марселина Завадвска в 2011 году получила титул Мисс Польша, а уже в следующем году была участницей конкурса Мисс Вселенная.

В 2020 году девушка решила попробовать себя в роли гонщицы на ралли-рейд Африка Эко Рейс. Самый сложный маршрут между французской и сенегальской столицей девушка за рулем 10-тонного MAN преодолела без проблем. Однако в финишном протоколе Завадвска заняла 41-ю строчку из 49-ти экипажей, которые добрались до финиша.

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На самом деле Марселина не ставила целью выиграть гонку – главной задачей модели была благотворительность. Хотя кроме благородных целей она является фанаткой Дакара.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marcelina Zawadzka (@marcelina_zawadzka) 9 Січ 2020 р. о 2:28 PST

Девушка очень популярна в Польше, а в Instagram в нее более 500 тыс. подписчиков.























































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К слову, украинская теннисистка Элина Свитолина перед Australian Open удивила фанатов необычным нарядом.

Фото: Marcelina Zawadzka