Король или королева: Усэйн Болт сообщил, что вскоре станет отцом

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт поделился в соцсетях радостной вестью, что вскоре станет отцом. Спортсмен и его девушка Касси Беннетт ждут первенца.
— Я хочу сказать, что скоро появится король или королева, – написал спортсмен в снимком с беременной Кассе.
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I just want to say a KING or QUEEN is about to be HERE. @kasi.b
На своей странице в Instagram Беннетт тоже опубликовала несколько ярких снимков с фотосессии.
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С Беннетт Болт встречается уже пять лет. Атлет даже сделал своей девушке предложение в 2017 году, однако свадьбу влюбленные до сих пор не сыграли.
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33-летний Болт завершил свою спортивную карьеру два года назад. Сейчас он активно занимается благотворительностью и планирует помогать своему нынешнему тренеру Глену Миллсу управлять легкоатлетическим клубом Racers Track Club.
Напомним, летом Болт принял участие в презентации футбольной формы французского Марселя.
Фото: Kasi J. Bennett