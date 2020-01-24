Король или королева: Усэйн Болт сообщил, что вскоре станет отцом

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт поделился в соцсетях радостной вестью, что вскоре станет отцом. Спортсмен и его девушка Касси Беннетт ждут первенца.

— Я хочу сказать, что скоро появится король или королева, – написал спортсмен в снимком с беременной Кассе.

На своей странице в Instagram Беннетт тоже опубликовала несколько ярких снимков с фотосессии.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kasi J. Bennett (@kasi.b) 23 Січ 2020 р. о 2:27 PST

С Беннетт Болт встречается уже пять лет. Атлет даже сделал своей девушке предложение в 2017 году, однако свадьбу влюбленные до сих пор не сыграли.

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33-летний Болт завершил свою спортивную карьеру два года назад. Сейчас он активно занимается благотворительностью и планирует помогать своему нынешнему тренеру Глену Миллсу управлять легкоатлетическим клубом Racers Track Club.

Напомним, летом Болт принял участие в презентации футбольной формы французского Марселя.

Фото: Kasi J. Bennett