PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Король или королева: Усэйн Болт сообщил, что вскоре станет отцом

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт поделился в соцсетях радостной вестью, что вскоре станет отцом. Спортсмен и его девушка Касси Беннетт ждут первенца.

— Я хочу сказать, что скоро появится король или королева, – написал спортсмен в снимком с беременной Кассе.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

I just want to say a KING or QUEEN is about to be HERE. @kasi.b

Допис, поширений Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

На своей странице в Instagram Беннетт тоже опубликовала несколько ярких снимков с фотосессии.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Kasi J. Bennett (@kasi.b)

С Беннетт Болт встречается уже пять лет. Атлет даже сделал своей девушке предложение в 2017 году, однако свадьбу влюбленные до сих пор не сыграли.

Читайте: Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой и поделилась трогательным снимком с малышом

33-летний Болт завершил свою спортивную карьеру два года назад. Сейчас он активно занимается благотворительностью и планирует помогать своему нынешнему тренеру Глену Миллсу управлять легкоатлетическим клубом Racers Track Club.

Напомним, летом Болт принял участие в презентации футбольной формы французского Марселя.

Фото: Kasi J. Bennett

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка