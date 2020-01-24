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Факти / Спорт

Король або королева: Усейн Болт повідомив, що невдовзі стане батьком

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт поділився у соцмережах радісною звісткою, що невдовзі стане батьком. Спортсмен та його дівчина Касі Беннетт чекають на первістка.

— Я хочу сказати, що скоро з’явиться король або королева, – написав спортсмен під знімком з вагітною Касі.

 

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I just want to say a KING or QUEEN is about to be HERE. @kasi.b

Допис, поширений Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

На своїй сторінці в Instagram Беннетт теж опублікувала кілька яскравих знімків з фотосесії.

 

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Допис, поширений Kasi J. Bennett (@kasi.b)

З Беннетт Болт зустрічається вже п’ять років. Атлет навіть зробив своїй дівчині пропозицію у 2017 році, однак весілля закохані досі не зіграли.

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33-річний Болт завершив свою спортивну кар’єру два роки тому. Нині він активно займається благодійністю і планує допомагати своєму нинішньому тренеру Глена Міллсу керувати легкоатлетичним клубом Racers Track Club.

Нагадаємо, влітку Болт взяв участь у презентації футбольної форми французького Марселя.

Фото: Kasi J. Bennett

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