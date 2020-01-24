Король або королева: Усейн Болт повідомив, що невдовзі стане батьком

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт поділився у соцмережах радісною звісткою, що невдовзі стане батьком. Спортсмен та його дівчина Касі Беннетт чекають на первістка.
— Я хочу сказати, що скоро з’явиться король або королева, – написав спортсмен під знімком з вагітною Касі.
Переглянути цей допис в Instagram
I just want to say a KING or QUEEN is about to be HERE. @kasi.b
На своїй сторінці в Instagram Беннетт теж опублікувала кілька яскравих знімків з фотосесії.
Переглянути цей допис в Instagram
З Беннетт Болт зустрічається вже п’ять років. Атлет навіть зробив своїй дівчині пропозицію у 2017 році, однак весілля закохані досі не зіграли.
Читайте: Лілія Подкопаєва втретє стала мамою і поділилася зворушливим знімком з малюком
33-річний Болт завершив свою спортивну кар’єру два роки тому. Нині він активно займається благодійністю і планує допомагати своєму нинішньому тренеру Глена Міллсу керувати легкоатлетичним клубом Racers Track Club.
Нагадаємо, влітку Болт взяв участь у презентації футбольної форми французького Марселя.
Фото: Kasi J. Bennett