Видео крушения вертолета, во время которого разбился легенда баскетбола Коби Брайант, появилось в сети.
На кадрах видно дым вокруг частного вертолета Брайанта, который загорелся после падения.
🇺🇸 Kobe Bryant has died in a helicoper crash in Calabasas Sunday morning, TMZ Sports has confirmed.
— air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 26, 2020
Никто на борту воздушного судна не выжил. Пять человек считаются погибшими.
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Жены Брайанта Ванессы не было на борту.
Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января.
Источник: TMZ