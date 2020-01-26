Видео крушения вертолета, во время которого разбился легенда баскетбола Коби Брайант, появилось в сети.

На кадрах видно дым вокруг частного вертолета Брайанта, который загорелся после падения.

🇺🇸 Kobe Bryant has died in a helicoper crash in Calabasas Sunday morning, TMZ Sports has confirmed. pic.twitter.com/Ggz1VPJ0Ut — air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 26, 2020

Никто на борту воздушного судна не выжил. Пять человек считаются погибшими.

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Жены Брайанта Ванессы не было на борту.

Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января.

Источник: TMZ