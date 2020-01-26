PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Відео з місця аварії вертольота з Кобі Брайантом

Відео аварії вертольота, під час якого розбився легенда баскетболу Кобі Брайант, з’явилося в мережі.

На кадрах видно дим навколо приватного вертольота Брайанта, який загорівся після падіння.

Ніхто на борту повітряного судна не вижив. П’ятеро людей вважаються загиблими.

Читайте: Остання гра Брайанта: як це було (ФОТО)

Дружини Брайанта Ванесси не було на борту.

Як повідомлялося, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії в неділю, 26 січня.

Джерело: TMZ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка