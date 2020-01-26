Відео аварії вертольота, під час якого розбився легенда баскетболу Кобі Брайант, з’явилося в мережі.
На кадрах видно дим навколо приватного вертольота Брайанта, який загорівся після падіння.
🇺🇸 Kobe Bryant has died in a helicoper crash in Calabasas Sunday morning, TMZ Sports has confirmed.
— air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 26, 2020
Ніхто на борту повітряного судна не вижив. П’ятеро людей вважаються загиблими.
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Дружини Брайанта Ванесси не було на борту.
Як повідомлялося, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії в неділю, 26 січня.
Джерело: TMZ