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Стало відомо, де базуватиметься збірна України на Євро-2020

Евро-2020 пройде у дванадцяти містах Європи, тому більшості учасників фінальної частини доведеться чимало подорожувати.

Наразі відомі 20 з 24 учасників фінальної частини Євро, а інші визначаться у березні у стикових матчах. Всі команди, які забезпечили себе путівкою на чемпіонат Європи обрали місця, де вони базуватимуться під час турніру.

Читайте: Результати жеребкування Євро-2020: склади всіх груп

База національної збірної України буде у столиці Румунії, Бухаресті. Саме у цьому місті підопічні Шевченка зіграють два з трьох матчів групового етапу Євро-2020.

  • Австрія – Зеефельд, Австрія
  • Англія – Бертон-апон-Трент, Англія
  • Бельгія – Тюбіз, Бельгія
  • Німеччина – Херцогенаурах, Німеччина
  • Данія – Хельсінгер, Данія
  • Іспанія – Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Іспанія
  • Італія – Коверчано, Флоренція, Італія
  • Нідерланди – Зейст, Нідерланди
  • Польща – Портмарнок, графство Дублін, Ірландія
  • Португалія – Будапешт, Угорщина
  • Росія – Новогорськ, Москва, Росія
  • Туреччина – Баку, Азербайджан
  • Україна – Бухарест, Румунія
  • Вельс – Баку, Азербайджан
  • Фінляндія – Репіно, Санкт-Петербург, Росія
  • Франція – Клерфонтен-ан-Івелін, Франція
  • Хорватія – Сент-Андрус, Шотландія
  • Чехія – Керрі, Единбург, Шотландія
  • Швейцарія – Рим, Італія
  • Швеція – Мейнут, графство Кілдер, Ірландія

Чемпіонат Європи з футболу стартує 12 червня матчем у Римі, а закінчиться фіналом на легендарному Вемблі у Лондоні 12 липня.

Нагадаємо, букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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