Стало відомо, де базуватиметься збірна України на Євро-2020

Евро-2020 пройде у дванадцяти містах Європи, тому більшості учасників фінальної частини доведеться чимало подорожувати.
Наразі відомі 20 з 24 учасників фінальної частини Євро, а інші визначаться у березні у стикових матчах. Всі команди, які забезпечили себе путівкою на чемпіонат Європи обрали місця, де вони базуватимуться під час турніру.
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База національної збірної України буде у столиці Румунії, Бухаресті. Саме у цьому місті підопічні Шевченка зіграють два з трьох матчів групового етапу Євро-2020.
- Австрія – Зеефельд, Австрія
- Англія – Бертон-апон-Трент, Англія
- Бельгія – Тюбіз, Бельгія
- Німеччина – Херцогенаурах, Німеччина
- Данія – Хельсінгер, Данія
- Іспанія – Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Іспанія
- Італія – Коверчано, Флоренція, Італія
- Нідерланди – Зейст, Нідерланди
- Польща – Портмарнок, графство Дублін, Ірландія
- Португалія – Будапешт, Угорщина
- Росія – Новогорськ, Москва, Росія
- Туреччина – Баку, Азербайджан
- Україна – Бухарест, Румунія
- Вельс – Баку, Азербайджан
- Фінляндія – Репіно, Санкт-Петербург, Росія
- Франція – Клерфонтен-ан-Івелін, Франція
- Хорватія – Сент-Андрус, Шотландія
- Чехія – Керрі, Единбург, Шотландія
- Швейцарія – Рим, Італія
- Швеція – Мейнут, графство Кілдер, Ірландія
Чемпіонат Європи з футболу стартує 12 червня матчем у Римі, а закінчиться фіналом на легендарному Вемблі у Лондоні 12 липня.
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