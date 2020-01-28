Стало відомо, де базуватиметься збірна України на Євро-2020

Евро-2020 пройде у дванадцяти містах Європи, тому більшості учасників фінальної частини доведеться чимало подорожувати.

Наразі відомі 20 з 24 учасників фінальної частини Євро, а інші визначаться у березні у стикових матчах. Всі команди, які забезпечили себе путівкою на чемпіонат Європи обрали місця, де вони базуватимуться під час турніру.

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База національної збірної України буде у столиці Румунії, Бухаресті. Саме у цьому місті підопічні Шевченка зіграють два з трьох матчів групового етапу Євро-2020.

Австрія – Зеефельд, Австрія

Англія – Бертон-апон-Трент, Англія

Бельгія – Тюбіз, Бельгія

Німеччина – Херцогенаурах, Німеччина

Данія – Хельсінгер, Данія

Іспанія – Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Іспанія

Італія – Коверчано, Флоренція, Італія

Нідерланди – Зейст, Нідерланди

Польща – Портмарнок, графство Дублін, Ірландія

Португалія – Будапешт, Угорщина

Росія – Новогорськ, Москва, Росія

Туреччина – Баку, Азербайджан

Україна – Бухарест, Румунія

Вельс – Баку, Азербайджан

Фінляндія – Репіно, Санкт-Петербург, Росія

Франція – Клерфонтен-ан-Івелін, Франція

Хорватія – Сент-Андрус, Шотландія

Чехія – Керрі, Единбург, Шотландія

Швейцарія – Рим, Італія

Швеція – Мейнут, графство Кілдер, Ірландія

Чемпіонат Європи з футболу стартує 12 червня матчем у Римі, а закінчиться фіналом на легендарному Вемблі у Лондоні 12 липня.

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