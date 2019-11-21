После завершения квалификации чемпионата Европы букмекеры обновили свои прогнозы на вероятных претендентов на победу в турнире.

Фаворитом Евро-2020 букмекеры считают сборную Франции. На победу подопечных Дидье Дешама дают коэффициент 5.00. Второй идет дружина Гарета Саутгейта – сборная Англии с котировкой 6.00. Замыкает тройку потенциальных победителей сборная Бельгии — 7.00.

Также высокие шансы, по мнению букмекеров, у сборной Нидерландов (8.00), Германии (9.00) и Испании (9.00).

Читайте: Отбор на Евро-2020: кто сыграет в стыковых матчах

Потенциальный успех сборной Украины оценивается коэффициентом 67.00. Сине-желтые в рейтинге вероятных победителей идут сразу вслед за Португалией, на победу которой дают прогноз 11.00, Италией (13.00) и Хорватией (31.00).

Напомним, еще до старта жеребьевки стало известно, что подопечные Андрея Шевченко сыграют на Евро-2020 в группе С с Нидерландами.