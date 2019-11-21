PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020

После завершения квалификации чемпионата Европы букмекеры обновили свои прогнозы на вероятных претендентов на победу в турнире.

Ярмоленко и Яремчук в сборной Украины

Фаворитом Евро-2020 букмекеры считают сборную Франции. На победу подопечных Дидье Дешама дают коэффициент 5.00. Второй идет дружина Гарета Саутгейта –  сборная Англии с котировкой 6.00. Замыкает тройку потенциальных победителей сборная Бельгии — 7.00.

Также высокие шансы, по мнению букмекеров, у сборной Нидерландов (8.00), Германии (9.00) и Испании (9.00).

ЧитайтеОтбор на Евро-2020: кто сыграет в стыковых матчах

Потенциальный успех сборной Украины оценивается коэффициентом 67.00. Сине-желтые в рейтинге вероятных победителей идут сразу вслед за Португалией, на победу которой дают прогноз 11.00, Италией (13.00) и Хорватией (31.00).

Напомним, еще до старта жеребьевки стало известно, что подопечные Андрея Шевченко сыграют на Евро-2020 в группе С с Нидерландами.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Виталий Миколенко
Сборная за €626 млн: Миколенко попал в одну компанию с Роналду
Сборная Украины
Два украинца попали в топ-100 лучших игроков отбора на Евро-2020
Трофей чемпионата Европы
Отбор на Евро-2020: кто сыграет в стыковых матчах
Евро-2020 трофей
Евро-2020: определились 20 участников финальной части
Календарь отбора Евро-2020
Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей
Сборная Украины
Украина на Евро-2020 сыграет в одной группе с Нидерландами
Система полива окатила холодной водой болельщиков матча Албания - Франция
Система полива окатила холодной водой болельщиков матча Албания – Франция
Василий Уткин
Российский комментатор Уткин пообещал, что Россия отомстит Украине на Евро-2020
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка