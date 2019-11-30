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Результаты жеребьевки Евро-2020: составы всех групп

Определились составы шести групп финальной части чемпионата Европы по футболу 2020.

Трофей Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2020, которое пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Матч открытия турнира состоится в Риме на Стадио Олимпико 12 июня, в котором сборная Италии сыграет со сборной Турции. Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 12 июля.

Читайте: Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

По итогам жеребьевки Украина на Евро сыграет в группе С, где ее соперниками станут команды Нидерландов, Австрии и победитель пути D.

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020:

Группа А

  • Турция
  • Италия
  • Уэльс
  • Швейцария

Группа В

  • Дания
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Россия
Группа С

  • Нидерланды
  • Украина
  • Австрия
  • Победитель пути D

Группа D

  • Англия
  • Хорватия
  • Победитель пути С
  • Чехия
Группа E

  • Испания
  • Швеция
  • Польша
  • Победитель пути B

Группа F

  • Победитель пути A
  • Португалия
  • Франция
  • Германия

Также согласно регламенту, если Румыния выиграет путь А, то именно она попадет в квартет Украины. В случае победы Венгрии в стыковых матчах, она присоединится к группе F, а сине-желтым достанется команда из пути D. Также если же плей-офф выигрывает Исландия или Болгария, то нашей сборной достанется команда из пути D.

В марте 2020 году в рамках подготовки к Евро сборная Украины проведет два товарищеских матча против сборной Франции и Польши.

Фото: Getty Images

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