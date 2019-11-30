Определились составы шести групп финальной части чемпионата Европы по футболу 2020.

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2020, которое пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Матч открытия турнира состоится в Риме на Стадио Олимпико 12 июня, в котором сборная Италии сыграет со сборной Турции. Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 12 июля.

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По итогам жеребьевки Украина на Евро сыграет в группе С, где ее соперниками станут команды Нидерландов, Австрии и победитель пути D.

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020:

Группа А Турция

Италия

Уэльс

Швейцария Группа В Дания

Финляндия

Бельгия

Россия Группа С Нидерланды

Украина

Австрия

Победитель пути D Группа D Англия

Хорватия

Победитель пути С

Чехия Группа E Испания

Швеция

Польша

Победитель пути B Группа F Победитель пути A

Португалия

Франция

Германия

Также согласно регламенту, если Румыния выиграет путь А, то именно она попадет в квартет Украины. В случае победы Венгрии в стыковых матчах, она присоединится к группе F, а сине-желтым достанется команда из пути D. Также если же плей-офф выигрывает Исландия или Болгария, то нашей сборной достанется команда из пути D.

В марте 2020 году в рамках подготовки к Евро сборная Украины проведет два товарищеских матча против сборной Франции и Польши.