Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open 2020.

В матче 1/2 финала финала турнира Джокович в трех сетах обыграл швейцарского теннисиста Роджера Федерера – 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа и 18 минут, за которые Федерер сделал 15 подач на вылет и допустил три двойные ошибки, у Джоковича – 11 эйсов и одна двойная ошибка.

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После этого матча счет в очных противостояниях между теннисистами стал 29 – 23 в пользу серба.

В финале Australian Open – 2020 Джокович будет защищать звание чемпиона в матче с победителем противостояния Доминик Тим – Александр Зверев.

В женском финале встретятся испанка Гарбинье Мугуруса и американка София Кенин.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку на стадии третьего круга турнира, уступив испанской теннисистке Гарбиньи Мугурусе.