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Факты / Спорт

Австралийский крикетист снялся с Кубка мира из-за нападения обезьяны

Австралийский крикетист Джейк Фрейзер-МакГурк, выступающий за команду U-19, досрочно покинул Кубок мира из-за нападения обезьяны.

Инцидент произошел во время визита команды в природный заповедник, где спортсмена атаковала обезьяна, которая разодрала 17-летнему Фрейзеру-МакГурку лицо.

— Думаю, это инцидент стал для меня хорошим уроком, что не следует слишком близко приближаться к вольеру с животными. С нетерпением жду, когда закончу лечение и вернусь на поле, – заявил Джейк.

Теперь спортсмена отправят на курс лечения, который не совместим с соревновательной деятельностью.

 

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В четвертьфинале команда Австралии уступила Индии, что лишило ее шансов на титул. На австралийцев ожидает еще игра с командой Пакистана или Афганистана, в случае успеха они могут финишировать пятыми.

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Фрейзер-МакГурк выступает за австралийский клуб Виктория.

Ранее Факты ICTV писали, что полуобнаженная модель Кинси Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом.

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