НБА изменит формат Матча всех звезд из-за смерти Брайанта

НБА объявила, что формат проведения Матча всех звезд НБА 2020 будет изменен.

Первые три четверти матча будут начинаться со счета 0:0, и команды будут бороться за победу в каждой из них, а перед началом четвертой четверти будет исключен отсчет времени и будет установлена ​​окончательная отметка, которая определит победителя матча.

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Финальная отметка будет сформирована путем составления всех набранных за три четверти очков каждой из команд и прибавления 24 очков к результату лидирующей команды – в честь игрового номера Коби Брайанта.

69-й по счету Матч всех звезд пройдет 16 февраля на арене United Center в Чикаго.

41-летний Коби Брайант погиб в авиакатастрофе частного самолета Sikorsky S-76 близ Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибли еще 8 человек, находившихся на борту, среди которых дочь баскетболиста Джианна.

Напомним, вдова Коби Брайанта Ванесса сделала первое заявление после смерти мужа и дочери.

Источник: NBA