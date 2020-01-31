НБА змінить формат Матчу всіх зірок через смерть Брайанта

НБА оголосила, що формат проведення Матчу всіх зірок НБА 2020 зазнає змін.

Перші три чверті матчу будуть починатися з рахунку 0:0, і команди будуть боротися за перемогу в кожній з них, а перед початком четвертої чверті буде виключений відлік часу і буде встановлена ​​остаточна відмітка, яка визначить переможця матчу.

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Фінальна відмітка буде сформована шляхом складання всіх набраних за три чверті очок кожної з команд і додавання 24 очок до результату лідируючої команди – в честь ігрового номера Кобі Брайанта.

69-й за ліком Матч усіх зірок пройде 16 лютого на арені United Center в Чикаго.

41-річний Кобі Брайант загинув в авіакатастрофі приватного літака Sikorsky S-76 поблизу Лос-Анджелеса. Разом з ним загинуло ще 8 осіб, які були на борту, серед яких донька баскетболіста Джіанна.

Нагадаємо, вдова Кобі Брайанта Ванесса зробила першу заяву після смерті чоловіка та доньки.

Джерело: NBA