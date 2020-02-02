Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс сыграют в финальном матче за звание чемпиона НФЛ – Супербоуле 2020. Встреча пройдет в ночь со 2-го на 3-е февраля во Майами (США) на арене Hard Rock Stadium.

Начало матча в 01.30 по киевскому времени.

Болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Viasat Sport. Также встречу можно будет посмотреть благодаря трансляции на NFL Game Pass и FoxSports.

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НФЛ предлагает два вида подписок: $22,99 и $29,99. Вторая отличается от первой возможностью просмотра матчей регулярного сезона 2019, драфта НФЛ-2020 и документальных фильмов.

На FoxSports можно посмотреть игру бесплатно, создав аккаунт на сайте или в приложении, который доступен для загрузки в магазинах App Store и Google Play.

Впервые в истории Супербоула хедлайнерами станут две латиноамериканские певицы Шакира и Дженнифер Лопес. Музыкальное шоу традиционно ожидается в перерыве матча, но будет отличаться от предыдущих лет.