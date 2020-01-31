В ночь со 2-го на третье февраля во Майами на арене Hard Rock Stadium состоится матч за Супербоул 2020 между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Ежегодно за событием наблюдают более 100 млн человек. Во время шоу демонстрируются креативные рекламные ролики и трейлеры самых ожидаемых фильмов года. Изюминкой Супербоула уже несколько лет является выступление звезд в перерыве игры. В этом году будут зажигать певицы Дженнифер Лопес и Шакира.

— Это как выиграть Оскар. Это самое больше шоу, которое существует на планете, с самой большой аудиторией, – рассказала Лопес после того, как ее объявили одной из хедлайнерок.

В этом году шоу подвергнется некоторым изменениям из-за его критики в последние несколько лет.

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Певицы впервые выступят дуэтом на одной сцене и станут первыми латиноамериканскими хедлайнерами Супербоула в истории.

— Суперкубок – это очень американская событие, настолько американская, насколько это возможно. Это также будет напоминанием о наследстве этой страны, которая очень разнообразна, и именно это мы будем праздновать в воскресенье, – сказала Шакира на пресс-конференции 30 января.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) on Jan 30, 2020 at 8:25pm PST

После скандального выступления Джастина Тимберлейка и Джанет Джексон в Супербоуле 2003 организаторы изменили вектор артистов в сторону рок-музыкантов. А начиная с 2010 года в перерыве выступали The Black Eyed Peas, потом Мадонна, Бейонсе с Destiny’s Child, Бруно Марс, Кэтти Перри, Coldplay, Леди Гага, и Maroon 5 в 2019. Последнее шоу от Maroon 5 было сокрушительно раскритиковано, как журналистами, так и болельщиками.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jan 23, 2020 at 1:00pm PST

Шакира и Лопес были приглашены в качестве хедлайнеров не случайно, ведь Майами считается одним из самых разнообразных городов США с 75% населением испаноязычных и латиноамериканцев.

Если все пойдет хорошо, то в перерыве Супербоула зрители увидят двух женщин на пике своей карьеры, которые десятилетиями пытались оставаться актуальными. Лопес сейчас 50 лет, а Шакира в день игры отпразднует свой 43-й день рождения.

Лопес не выпускала альбомы с 2014 года, но у нее есть достаточно синглов, из которых можно сделать шоу. Певице нравится блеск и зажигательные танцы, которыми она всегда сопровождает свои выступления.

Шакира сейчас является самым популярным латиноамериканским исполнителем на платформе Spotify. Ежегодно она радует своих поклонников зажигательными треками в коллаборации с другими певцами (например с Maluma и Anuel AA).

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Шакира готовится к выступлению на Супербоуле и о диете певицы.

Источник: TIME