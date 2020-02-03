Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина несмотря на поражение в третьем круге Australian Open 2020 заняла четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолиной удалось подняться благодаря провалу японки Наоми Осаки, которая не смогла защитить прошлогодний успех в Мельбурне и скатилась на десятую позицию.

Первая строчка рейтинга за австралийкой Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третья – представительница Чехии Каролина Плишкова.

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В топ-10 ворвалась нынешняя сенсационная победительница Australian Open 2020 американка София Кенин. Она стремительно переместилась с 15 на 7 позицию.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская покинула топ-25 и теперь занимает 26 место, Екатерина Козлова – 87. Другие украинские теннисистки за пределами топ-100 рейтинга.

Напомним, Свитолина уступила в третьем круге Australian Open 2020 будущий финалистке турнира Мугурусе.