PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина несмотря на поражение в третьем круге Australian Open 2020 заняла четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолиной удалось подняться благодаря провалу японки Наоми Осаки, которая не смогла защитить прошлогодний успех в Мельбурне и скатилась на десятую позицию.

Первая строчка рейтинга за австралийкой Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третья – представительница Чехии Каролина Плишкова.

Читайте: Новак Джокович выиграл Australian Open 2020

В топ-10 ворвалась нынешняя сенсационная победительница Australian Open 2020 американка София Кенин. Она стремительно переместилась с 15 на 7 позицию.

Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская покинула топ-25 и теперь занимает 26 место, Екатерина Козлова – 87. Другие украинские теннисистки за пределами топ-100 рейтинга.

Напомним, Свитолина уступила в третьем круге Australian Open 2020 будущий финалистке турнира Мугурусе.

Источник: WTA

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка