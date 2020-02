Новак Джокович выиграл Australian Open 2020

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open 2020. В финале он победил австрийца Доминика Тима.

Доминик Тим – Новак Джокович 2:3 (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6).

Новак Джокович начал поединок, сделав ранней брейк. Это позволило ему сделать счет 4:1. Доминик Тим сумел отыграться, но в 10-м гейме на подаче австрийца Новак выиграл сет.

В следующих двух сетах лучшей была ситуация у соперника Джоковича, но в четвертом он собрался и в восьмой раз одержал победу.

The king has returned 👑

After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020