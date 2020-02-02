PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Новак Джокович выиграл Australian Open 2020

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open 2020. В финале он победил австрийца Доминика Тима.

Доминик Тим – Новак Джокович 2:3 (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6).

Новак Джокович начал поединок, сделав ранней брейк. Это позволило ему сделать счет 4:1. Доминик Тим сумел отыграться, но в 10-м гейме на подаче австрийца Новак выиграл сет.

В следующих двух сетах лучшей была ситуация у соперника Джоковича, но в четвертом он собрался и в восьмой раз одержал победу.

Читайте: Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA

Для Новака Джоковича это 17-й титул на турнирах серии Грэнд Слэм. Также с новой недели серб вернется на первую строчку рейтинга ATP.

Напомним, Джокович вышел в финал Australian Open 2020, обыграв Роджера Федерера.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка