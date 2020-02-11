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Факты / Спорт

В Аргентине футболист одновременно ел банан и играл, а потом забил гол

В матче 19 тура чемпионата Аргентины между Расингом и Индепендьенте произошел забавный эпизод случился забавный момент.

Во время второго тайма возникла пауза и хавбек Расинга Марсело Диас взял банан и начал его есть. Игра возобновилась, но 33-летний чилиец продолжал есть и даже разыграл свободный удар с бананом в руке.

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Расинг, который весь второй тайм играл вдевятером через два удаления Ариаса и Сигал, победил со счетом 1: 0. Победу команде принес тот же Диас, забивший единственный мяч на 86-й минуте.

Саму игру команды заканчивали в равных составах: после забитого гола Диаса арбитр удалил двух игроков гостей Домингеса и Ромеро.

В чемпионате Аргентины Расинг занимает пятое место, имея в активе 31 очко. Индепендьенте (25) идет на четырнадцатой позиции. Всего в аргентинской Суперлиге играют 24 команды.

Ранее Факты ICTV писали, что в Аргентине футболист спровоцировал массовое побоище.

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