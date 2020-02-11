В Аргентине футболист одновременно ел банан и играл, а потом забил гол

В матче 19 тура чемпионата Аргентины между Расингом и Индепендьенте произошел забавный эпизод случился забавный момент.

Во время второго тайма возникла пауза и хавбек Расинга Марсело Диас взял банан и начал его есть. Игра возобновилась, но 33-летний чилиец продолжал есть и даже разыграл свободный удар с бананом в руке.

Читайте: Мы все обезьяны. Серия А решила бороться с расизмом картинами с шимпанзе

Расинг, который весь второй тайм играл вдевятером через два удаления Ариаса и Сигал, победил со счетом 1: 0. Победу команде принес тот же Диас, забивший единственный мяч на 86-й минуте.

Nunca vi algo igual. El Chelo Díaz patea un tiro libre COMIENDO UNA BANANA, tranquilo, como si estuviera en el living de su casa. Después hace el gol del triunfo, Racing jugando con 9, Independiente con 11. Hallazgo de @PasoaPaso. pic.twitter.com/PyNYpG6ROo — Juan Claudio Castro (@juancastroMDP) February 10, 2020

Саму игру команды заканчивали в равных составах: после забитого гола Диаса арбитр удалил двух игроков гостей Домингеса и Ромеро.

В чемпионате Аргентины Расинг занимает пятое место, имея в активе 31 очко. Индепендьенте (25) идет на четырнадцатой позиции. Всего в аргентинской Суперлиге играют 24 команды.

Ранее Факты ICTV писали, что в Аргентине футболист спровоцировал массовое побоище.