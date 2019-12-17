Футбольные клубы Рома и Милан уже сокрушительно раскритиковали итальянскую лигу за данную антирасистскую кампанию.

Серия А решила начать компанию по борьбе с расизмом. Поэтому руководство лиги представило три картины, на которых изображены шимпанзе.

— Мы и есть обезьяны. Я нарисовал разных обезьян, которые олицетворяют разные расы. Не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковые, – именно так объяснил свою идею автор картин Симоне Фугаццотто.

Такое творчество итальянского художника вызвало гневный шквал критики в социальных сетях в Италии и за ее пределами.

Читайте: Черная пятница: Corriere dello Sport обвиняют в расизме за анонс матча

Раскритиковали антикомпанию и итальянские клубы. Рома заявила, что не считает правильным выбранный руководством лиги способ борьбы с расизмом. Свое недовольство выразили и в Милане:

— Искусство может быть разным и с определенным посылом, но мы решительно не согласны с использованием обезьян в качестве изображений в борьбе с расизмом и были удивлены отсутствием консультаций с клубами, – заявили в клубе.

Задумка не является хорошей, ведь уже завтра расисты могут прийти с этими картинами на трибуны высмеяв акцию, размахивая изображением с обезьянами перед лицами темнокожих игроков.

В ответ на критику Серия А также выпустила заявление, в котором отметила, что настоящее искусство – это провокация, а Фугаццотто изобразил обезьянами именно фанатов-расистов.

Ранее Факты ICTV писали, что УЕФА рассмотрит возможность дисквалификации команды с турнира из-за проявления расизма их фанатами.

Фото: TLV