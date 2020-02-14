Атлетико Мадрид во вторник, 18 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором матрасники на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде сыграют против действующего чемпиона турнира английского Ливерпуля. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Юргена Клоппа. На победу Ливерпуля принимают ставки с коэффициентом 2.26. Успех испанского клуба оценивают в 3.35. Ничейный результат встречи — 3.40.

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Последний раз команды встречались между собой в рамках товарищеского турнира Audi Cup-2017. Тогда матч завершился результативной ничьей 1:1.

В еврокубках матрасники и мерсисайдцы последний раз сходились в очной дуэли в полуфинале Лиги Европы в 2010 году. Победу тогда одержал Ливерпуль (2:1), но по итогам двух матчей в финал вышел клуб из Мадрида.

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