В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Атлетико Мадрид сыграет с Ливерпулем. Матч пройдет 18 февраля в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также игру можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Для Атлетико и Ливерпуля это будет третья встреча команд в еврокубках. В 2010 году команды встречались в полуфинале Лиги Европы, тогда победителем по итогам двух матчей вышли матрасники.

Ответный матч команд состоится 11 марта в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

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