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Где смотреть Боруссия — ПСЖ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд сыграет с ПСЖ. Матч пройдет 18 февраля в Боруссии на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российском телеканале Матч Футбол 1.

Читайте: Боруссия — ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Для Боруссия и ПСЖ это будет третья встреча команд в еврокубках. В 2010 году команды встречались на стадии группового этапа Лиги Европы. Тогда команды в двух матчах сыграли вничью (1:1 и 0:0).

Ответный матч команд состоится 11 марта в Париже на стадионе Парк-де-Пренс.

Также Факты ICTV рассказывали где можно посмотреть матч Атлетико – Ливерпуль в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ.

Фото: Dreamstime

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