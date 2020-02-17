Манчестер Сити готовит в CAS компромат на Ювентус и ПСЖ

Манчестер Сити будет оспаривать свою двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках в CAS. Наиболее вероятным результатом для действующих чемпионов Англии может быть сокращение апелляции до одного года. Также существует утверждение, что Сити вообще может избежать дисквалификации, но заплатит огромный штраф.

Также горожане попросят Спортивный арбитражный суд пересмотреть спонсорские соглашения французского ПСЖ и туринского Ювентуса.

Сети считает, что следственный комитет УЕФА иначе относится к парижскому клубу, ведь ПСЖ так и не наказали за огромные трансферные сделки Неймара и Килиана Мбаппе.

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Также Манчестер Сити ставит под сомнение спонсорский контракт Ювентуса с компанией Jeep, которая принадлежит семье владельца клуба Андреа Аньелли и концерну Fiat. Аньелли также является членом исполнительного комитета УЕФА, куда он, как считается, привел президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи.

Отметим, что только от автомобильного концерна спонсорские выплаты бьянконери увеличились на €24,9 млн.

Напомним, Манчестер Сити отстранен от Лиги чемпионов на два следующих сезона (т.е. сезоны 2020/21 та 2021/22) за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Источник: The Athletic