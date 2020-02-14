Манчестер Сити исключен из Лиги чемпионов на 2 сезона – УЕФА

Манчестер Сити отстранен от Лиги чемпионов на два следующих сезона (т.е. сезоны 2020/21 та 2021/22) за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Также на клуб наложен штраф в размере €30 млн после того, как было установлено, что Сити ввел в заблуждение УЕФА и нарушил правило финансового фэйр-плей.

Горожане серьезно нарушили правила лицензирования и финансового фэйр-плей, значительно завышая спонсорские доходы в своих отчетах в период с 2012 по 2016 годы.

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Соответствующее решение Судебной палаты Манчестер Сити может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Если Сити воспользуется этим, то полный текст решения Судебной палаты не будет публиковаться до окончательного решения CAS.

Также на данном этапе в УЕФА отметили, что отказывают от комментариев.

К слову, компания Soccerex составила рейтинг топ-100 самых финансово стабильных клубов планеты.