Боруссия Дортмунд принимала дома французский ПСЖ. Встреча прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме команды пристреливались, но не порадовали своих фанатов забитыми голами. После перерыва за дело взялся форвард шмелей Эрлинг Холанд, который на 69-й минуте отправил мяч в сетку ворот парижан.

На 75-й минуте Килиан Мбаппе сделал хороший пас на Неймара, который возобновил интригу и равновесие в матче. Однако Холанду хватило двух минут, чтобы вновь вывести дортмундцев вперед.

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За девять минут до конца основного времени Неймар имел хороший момент, однако мяч после удара бразильца угодил в штангу.

Ответный матч команд состоится 11 марта на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

К слову, Факты ICTV публиковали таблицу с результатами и календарем Лиги чемпионов-2020/21, которая стартовала 17 сентября.