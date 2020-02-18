Атлетико — Ливерпуль – 1: 0

Атлетико: Облак, Ренан Лоди, Фелипе, Савич, Лемар (Льоренте, 46), Томас, Сауль, Коке, Мората (Витоло, 71), Корреа (Коста, 77).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46).

Голы: Сауль, 4

Атлетико Мадрид принимал Ливерпуль в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21. Встреча прошла на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде и завершилась со счетом

Начало матча не сложилось для действующих чемпионов турнира. Уже на четвертой минуте встречи Сауль ошарашил мерсисайдцев открыв счет в игре. Арбитр сразу же решил пересмотреть эпизод со взятием ворот с помощью VAR из-за вероятного офсайда, однако после видеопросмотра зафиксировал взятие ворот красных.

На 28-й минуте встречи матрасники могли удваивать: Альваро Мората с близкого расстояния пробил, но героем эпизода стал Алиссон, который сразу же получил порцию аплодисментов от трибун. Через минуту Ливерпуль сравнял, однако Мохаммед Салах оказался в офсайде и гол отменили.

Ближе к середине первого тайма Ливерпуль начал наседать на ворота хозяев. Сначала из-за пределов штрафной Салах нанес мощный удар по воротам, но один из защитников чудом выбил мяч почти с линии ворот.

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На второй тайм Клопп выпустил свежего Ориги вместо Мане, который получил желтую, а Симеоне пустил в игру Льоренте. На 53-й минуте хороший шанс снова получил Салах – мяч после его удара пролетел в метре от правой стойки.

На 73-й минуте Джордан Хендерсон ворвался в штрафную Атлетико и классно пробил, но его удар прошел мимо левой штанги.

За минуту до конца основного времени наставник красных Юрген Клопп за свое поведение получил от арбитра желтую карточку.

Ответный матч команд состоится 11 марта в Ливерпуле на Энфилде.

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