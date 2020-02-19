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Факты / Спорт

Поймали с поличным! Марадона употреблял неизвестное вещество во время матча

Во время матча 20-го тура аргентинской Суперлиги между Росарио Сентраль и Химнасия и Эсгрима наставнику гостей Диего Марадоне один из помощников принес пакетик с каким-то порошком.

На это никто не обратил внимания, если бы его ассистенты не начали сразу прикрывать Марадону на тренерской скамье от объективов телекамер.

Ранее Марадона признался, что употреблял наркотики и даже лечился от зависимости.

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Марадона подсел на наркотики еще во время выступлений за Барселону и Наполи в 80-х годах. В 1991 году Итальянская федерация футбола дисквалифицировала аргентинца за употребление кокаина. В дальнейшем он неоднократно проходил лечение от наркотической зависимости.

Химнасию и Эсгрима Марадона возглавил в сентябре 2019 года. После 20-го тура его команда занимает 22-е место, имея в активе 17 очков.

Недавно в интервью Марадона рассказал о первом сексуальном опыте, который произошел в подвале.

Фото: GIMNASIA

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