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Факты / Спорт

Месси, Салах, Стерлинг и Погба продемонстрировали мастерство в крутой рекламе

Лионель Месси, Мохаммед Салах, Поль Погба и Рахим Стерлинг снялись в стильном видеоролике для компании Pepsi.

Над созданием нового ролика работал режиссер Генри Сколфилд, который известен своими популярными видеоклипами известных мировых исполнителей, в частности Camila Cabello и Dua Lipa.

В ролике четверка топовых футболистов борется за глоток, быстро меняя в кадре друг друга.

 

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Саундтреком для ролика была выбрана энергичная композиция Presidente в исполнении WOST и Жинетт Клодетт.

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Сначала компания анонсировала выход ролика видео, на котором футболисты пытаются удержать баночку с собственным изображением: Погба на краю стакана, Стерлинг балансирует баночку на своей левой ноге, Салах достиг идеального баланса на мяче, а Месси сумел удерживать две банки одновременно.

 

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К слову, в Музее мадам Тюссо в Лондоне появится восковая копия Мохаммеда Салаха.

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