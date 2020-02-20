Лионель Месси, Мохаммед Салах, Поль Погба и Рахим Стерлинг снялись в стильном видеоролике для компании Pepsi.
Над созданием нового ролика работал режиссер Генри Сколфилд, который известен своими популярными видеоклипами известных мировых исполнителей, в частности Camila Cabello и Dua Lipa.
В ролике четверка топовых футболистов борется за глоток, быстро меняя в кадре друг друга.
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Саундтреком для ролика была выбрана энергичная композиция Presidente в исполнении WOST и Жинетт Клодетт.
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Сначала компания анонсировала выход ролика видео, на котором футболисты пытаются удержать баночку с собственным изображением: Погба на краю стакана, Стерлинг балансирует баночку на своей левой ноге, Салах достиг идеального баланса на мяче, а Месси сумел удерживать две банки одновременно.
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К слову, в Музее мадам Тюссо в Лондоне появится восковая копия Мохаммеда Салаха.