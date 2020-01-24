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Факты / Спорт

В музее мадам Тюссо появится восковая копия Мохаммеда Салаха

Звездный форвард Ливерпуля Мохаммед Салах удостоен чести быть представленным в знаменитом музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.

Восковая фигура футболиста появится в музее в 2020 году, а пока начинается работа над ее созданием.

— Я очень рад работать с художниками музея мадам Тюссо над созданием моей первой фигуры, – сказал Салах.

 

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Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah)

Таким образом, копия египетского форварда составит компанию копие легенды Ливерпуля и бывшего капитана красных Стивена Джеррарда, фигура которого появилась в музее почти 10 лет назад.

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В конце прошлого года в музее мадам Тюссо появились восковые копии певца Майкла Бубле и певицы Тейлор Свифт.

К слову, наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, почему не пользуется социальными сетями и не носит классические костюмы.

Фото: Madame Tussauds London

Источник: Liverpool Echo

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