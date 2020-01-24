Звездный форвард Ливерпуля Мохаммед Салах удостоен чести быть представленным в знаменитом музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.

Восковая фигура футболиста появится в музее в 2020 году, а пока начинается работа над ее созданием.

— Я очень рад работать с художниками музея мадам Тюссо над созданием моей первой фигуры, – сказал Салах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah) 24 Січ 2020 р. о 3:13 PST

Таким образом, копия египетского форварда составит компанию копие легенды Ливерпуля и бывшего капитана красных Стивена Джеррарда, фигура которого появилась в музее почти 10 лет назад.

Читайте: Ливерпуль не проигрывает в АПЛ 40 матчей подряд. На этот раз не устоял Вулверхэмптон

В конце прошлого года в музее мадам Тюссо появились восковые копии певца Майкла Бубле и певицы Тейлор Свифт.

К слову, наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, почему не пользуется социальными сетями и не носит классические костюмы.

Фото: Madame Tussauds London

Источник: Liverpool Echo