Донецкий Шахтер в четверг, 20 февраля, проведет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против португальской Бенфики. Встреча пройдет в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Для горняков это будет первая официальная игра в 2020 году. Зато португальский клуб еще с 4 января активно проводит матчи в португальской Примейре и Кубке Португалии. В новом году орлы провели уже десять официальных поединков – из которых только в двух последних потерпели фиаско от Порту и Браги в чемпионате.

— Возможно, Бенфика после таких матчей потеряла уверенность и нам это немного поможет, но в первую очередь надо просто смотреть на свою игру. Дома мы можем действовать очень агрессивно, поэтому должны поверить в свои силы, собраться и сконцентрироваться. И тогда, уверен, добьемся того результата, который нужен, – сказал на пресс-конференции Евгений Коноплянка.

Обе команды являются лидерами в своих внутренних чемпионатах. Бенфика опережает Порту на одно очко, а Шахтер имеет аж 24-х очковый гандикап над киевским Динамо.

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Из-за травмы у горняков точно не сыграют Манор Соломон, Майкон и Дентиньо, а вот Додо пропускает игру из-за красной карточки, которую бразилец заработал на стадии группового этапа ЛЧ против Аталанты.

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В орлов в лазарете трое: Жардел, Габриэль и Андре Алмейда, а из-за дисквалификации не сыграет Юлиан Вайгль.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.37. Успех португальского клуба оценивают в 3.05. Ничейный исход встречи — 3.50.

Перед матчем хавбек орлов Таарабт заявил, что Бенфика будет играть в Харькове на победу.

— Мы ожидаем победы. Мы уважаем Шахтер, ведь это хорошая команда, как и мы, наш соперник выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Но мы стремимся одержать победу, – сказал Таарабт.

За всю историю соперники встречались дважды – на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Тогда команды одержали по победе в гостях.

Прогноз Фактов ICTV: Шахтер — Бенфика – 1:1

Напомним, Факты ICTV писали, где смотреть Шахтер – Бенфика. Для тех, кто не имеет такой возможности, мы проведем онлайн-трансляцию матча, которая начнется в 19.55 20 февраля.

Фото: Shakhtar