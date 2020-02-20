Шахтер Донецк в четверг, 20 февраля, проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы-2019/20, в котором горняки на стадионе ОСК Металлист в Харькове сыграют против действующего чемпиона Португалии Бенфики. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.46. Успех португальского клуба оценивают в 2.95. Ничейный результат встречи — 3.45.

Читайте: Где смотреть Шахтер — Бенфика

Последний раз команды встречались между собой в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2007/2008. В первом матче в Португалии горняки праздновали минимальное победу со счетом 1:0, а вот дома уступили орлам — 1:2.

Таким образом это будет третья очная встреча команд в истории.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и календарем Лиги Европы-2020/21.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK, SL Benfica